Самарский минтранс обрел нового руководителя

Сергей Карпов родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию им. С. М. Кирова по специальности «машины и оборудование лесного комплекса». Трудовую деятельность начал в 2006 г. в ОАО «Западный скоростной диаметр», где прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела подготовки строительства. С 2006 по 2017 г. работал начальником отдела, затем начальником территориального управления ГК «Автодор». С 2017 по 2018 г. занимал должность председателя Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым, в 2018 г. был назначен министром транспорта Республики Крым. С марта 2021 г. назначен заместителем начальника ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, а в мае 2021 г. утвержден в должности начальника учреждения.