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В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

В Казани приземлилась вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Это ее первый визит в столицу Татарстана, сообщает пресс-служба раиса республики.

Источник: РИА "Новости"

Ранее, в августе, Родригес сообщила о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о намерении страны вступить в БРИКС. Министерство иностранных дел Венесуэлы уже направило соответствующий запрос.

19 октября в Венесуэле прошел форум «БРИКС: Строящийся многополярный мир», на котором руководство страны вновь подтвердило стремление к интеграции в данный международный союз.

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань в ночь на воскресенье, 20 октября.

Президент России Владимир Путин отправится в Казань сегодня вечером.