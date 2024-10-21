В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Ранее, в августе, Родригес сообщила о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о намерении страны вступить в БРИКС. Министерство иностранных дел Венесуэлы уже направило соответствующий запрос.
19 октября в Венесуэле прошел форум «БРИКС: Строящийся многополярный мир», на котором руководство страны вновь подтвердило стремление к интеграции в данный международный союз.
Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань в ночь на воскресенье, 20 октября.
Президент России Владимир Путин отправится в Казань сегодня вечером.