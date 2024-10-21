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Первые сто призывников из Ростовской области отправлены на службу

В места несения службы отправлены первые сто призывников из Ростовской области. Об сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

Молодые люди будут проходить срочную службу на территории Южного военного округа.

Все призывники прошли медицинский осмотр военно-врачебных комиссий, получили банковскую карту, SIM-карту для связи с родными, а также новую военную форму.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца года. Как сообщал /doc/7197720 ранее «Ъ-Юг», во призыва текущего года в Ростовской области не будут использоваться электронные повестки. Призыв пройдет традиционно — с вручением бумажных повесток лично или с помощью заказных писем. Всего ряды ВС РФ пополнят около 4 тыс. жителей области.