Первые сто призывников из Ростовской области отправлены на службу

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца года. Как сообщал /doc/7197720 ранее «Ъ-Юг», во призыва текущего года в Ростовской области не будут использоваться электронные повестки. Призыв пройдет традиционно — с вручением бумажных повесток лично или с помощью заказных писем. Всего ряды ВС РФ пополнят около 4 тыс. жителей области.