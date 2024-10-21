Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор

Ранее он отмечал «ночные чудеса» с результатами голосования в Молдавии. «Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких. Молчат и “выдающиеся математики”, которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о “непризнании итогов”, когда ему это выгодно, тоже молчит. Посмотрим», — отметил законодатель.