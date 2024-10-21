Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало 50,29% избирателей, против выступили 49,71%, свидетельствуют данные ЦИК страны. При этом ситуация изменилась буквально за несколько часов. Так, после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг.
«Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции. С этим фактом спорить будет трудно даже бесноватым евроинтеграторам», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее он отмечал «ночные чудеса» с результатами голосования в Молдавии. «Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких. Молчат и “выдающиеся математики”, которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о “непризнании итогов”, когда ему это выгодно, тоже молчит. Посмотрим», — отметил законодатель.