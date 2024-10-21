Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума

На прошедшем 20 октября референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ЦИК после обработки 99% протоколов с участков, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
«Даже победа на грани все равно остается победой. В демократических странах проигравшие принимают результат… Каждая сторона извлекает уроки из этого процесса», — написал Попеску на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Европа «не просто мечта, а общий проект», поэтому граждане республики должны «укреплять место Молдавии в Европе». Попеску отметил, что Швеция вступила в ЕС в 1994 году с 52% голосов «за», а Великобритания вышла из него в 2016 году с таким же процентом. «И эти страны уважали волю своих граждан», — подчеркнул экс-глава молдавского МИД.
Идея еврореферендума в Молдавии подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиции власти.
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