Экс-глава МИД Молдавии оценил итоги еврореферендума

По его словам, Европа «не просто мечта, а общий проект», поэтому граждане республики должны «укреплять место Молдавии в Европе». Попеску отметил, что Швеция вступила в ЕС в 1994 году с 52% голосов «за», а Великобритания вышла из него в 2016 году с таким же процентом. «И эти страны уважали волю своих граждан», — подчеркнул экс-глава молдавского МИД.