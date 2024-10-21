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Нижегородский прокурор предлагает запретить детям ходить на пляж без взрослых

В Нижегородской области детям до 16 лет предлагают запретить находиться на водных объектах без сопровождения родителей или организаторов детских мероприятий у воды.

Внести соответствующие изменения в закон «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» предложил областной прокурор Андрей Травкин. Документ внесен на рассмотрение регионального заксобрания.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала 2024 года в нижегородских водоемах погибли 11 детей. Причинами происшествий на воде становятся купание в запрещенных местах, неумение подростков плавать и их нахождение у воды без сопровождения взрослых.

Так как большинство этих случаев не связано с асоциальным поведением детей или их законных представителей, оснований для привлечений родителей к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей нет.

По мнению прокурора, введение нового запрета поможет в вопросах профилактики нарушений на водных объектах, в том числе — не отнесенных к пляжам и другим организованным местам.

Прокуратура