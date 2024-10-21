Нижегородский прокурор предлагает запретить детям ходить на пляж без взрослых

Внести соответствующие изменения в закон «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» предложил областной прокурор Андрей Травкин. Документ внесен на рассмотрение регионального заксобрания.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала 2024 года в нижегородских водоемах погибли 11 детей. Причинами происшествий на воде становятся купание в запрещенных местах, неумение подростков плавать и их нахождение у воды без сопровождения взрослых.
Так как большинство этих случаев не связано с асоциальным поведением детей или их законных представителей, оснований для привлечений родителей к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей нет.
По мнению прокурора, введение нового запрета поможет в вопросах профилактики нарушений на водных объектах, в том числе — не отнесенных к пляжам и другим организованным местам.