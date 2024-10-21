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Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной магистрали Москва-Брест

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Вопрос строительства скоростной магистрали по маршруту Москва-Брест практически решенный, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: Sputnik.by

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, если западные государства проявят заинтересованность и примут участие в проекте, то трассу можно протянуть и до Берлина. В противном случае она дойдет до Бреста и обратно.

«Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный», — особо отметил белорусский лидер.

Города-спутники

Лукашенко напомнил, что белорусские власти приняли решение развивать города спутники столицы, чтобы разгрузить город. Теперь нужно сделать так, чтобы из таких городов, как Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и Руденск в Минск можно было добраться еще быстрее.

«Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. Я не думаю, что это займет много времени или больших денег», — считает он.

По его мнению, до этих городов можно провести наземное метро. Это станет плюсом для населенных пунктов, потому что помимо автомобильного будет еще дополнительно и железнодорожное сообщение.

«Поэтому в этом направлении нам надо двигаться, и в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно Минска, мы должны решить. Это должна быть отдельная программа или подпрограмма в программе “Дороги Беларуси”, — подытожил глава государства.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
строительство