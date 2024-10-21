Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: надо подталкивать белорусов строить жилье в деревнях

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо создавать условия, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 октября, заслушивая доклад по вопросам развития сети республиканских автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры, обеспечивающей часовую доступность к городам-спутникам, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия», — поставил задачу глава государства.

Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска Беларусь и Россия обсуждают строительство скоростной магистрали Москва — Брест Лукашенко требует привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками Эти вопросы, добавил он, необходимо предусмотреть в новой государственной программе «Строительство жилья» на следующую пятилетку.

Лукашенко Александр
экономика