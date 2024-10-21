Лукашенко: надо подталкивать белорусов строить жилье в деревнях

«Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия», — поставил задачу глава государства.
Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска Беларусь и Россия обсуждают строительство скоростной магистрали Москва — Брест Лукашенко требует привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками Эти вопросы, добавил он, необходимо предусмотреть в новой государственной программе «Строительство жилья» на следующую пятилетку.