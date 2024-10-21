Bloomberg: продажа Украины — позор для Запада

Один американский стратегический гуру в первое лето российско-украинского конфликта проницательно предсказал, что русские, возможно, не смогут завоевать Украину, но они смогут сохранить ее в таком состоянии, что ни один здравомыслящий человек не захочет жить в ней или инвестировать в нее средства. И такая перспектива вполне реальна. Нет никаких признаков того, что 7 миллионов украинцев, покинувших свою страну с февраля 2022 года, стремятся вернуться. Экономика Украины находится в плачевном состоянии.