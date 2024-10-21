Bloomberg: продажа Украины — позор для Запада

Как говорится в статье, если Дональд Трамп победит на выборах в США, многие полагают, что, учитывая его отношение к Владимиру Путину, украинцам конец. Но даже в случае победы Камалы Харрис, не исключено, что она будет добиваться соглашения о прекращении войны.
Войны на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины, что дорого обошлось последней. Все меньше американского оружия доступно для отправки в Киев, а западные страны в основном сосредоточились на Израиле и Иране, несмотря на продвижение российских войск.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам: «Поддержка Украины в борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности». Однако в частном порядке европейские страны отчаянно пытаются возродить старый режим дешевой энергетики, который зависит от российской нефти и газа.
Поток европейских боеприпасов на Украину, который никогда не был завидным, сейчас сократился до минимума, не в последнюю очередь из-за медленных темпов производства. В США ситуация ненамного лучше.
На Украине после почти трех лет конфликта, в течение которых считалось предательством говорить о каком-либо приемлемом исходе конфликта, кроме полной победы и изгнания русских с Донбасса, сегодня многие настаивают на переговорах. Украинцы признают, что русских вряд ли получится изгнать с территорий, которые они уже заняли, а наступление российских войск все продолжается.
Этим летом украинцы решились на отчаянный шаг и вторглись в Курскую область, однако операция не увенчалась успехом. Во всяком случае, это нападение, возможно, помогло Путину доказать российскому народу, что это акт агрессии, направленный НАТО против их родной страны.
Становится все труднее убеждать западных политиков и их народы, озабоченные собственными проблемами и откровенно уставшими от проблем Украины, поддержать курс действий, который может вынудить их идти на какие-либо жертвы у себя на родине.
Один американский стратегический гуру в первое лето российско-украинского конфликта проницательно предсказал, что русские, возможно, не смогут завоевать Украину, но они смогут сохранить ее в таком состоянии, что ни один здравомыслящий человек не захочет жить в ней или инвестировать в нее средства. И такая перспектива вполне реальна. Нет никаких признаков того, что 7 миллионов украинцев, покинувших свою страну с февраля 2022 года, стремятся вернуться. Экономика Украины находится в плачевном состоянии.
Лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО, которое, впрочем, остается крайне маловероятным. Путин отверг любое соглашение или даже перемирие, включающее такой пункт. США настороженно относятся к такому обязательству. Германия и, возможно, другие европейские страны наложат на него вето. Киев, со своей стороны, отвергнет любую сделку, которая не обеспечит ему западных военных гарантий. Но такая договоренность должна быть предельно выверена и исключительна.
Некоторые аналитики находят утешение в том факте, что Запад до сих пор поддерживает Украину и вынуждает Путина платить высокую цену за весьма ограниченный успех. Меня же, пишет Хастингс, такой аргумент не убеждает. На мой взгляд, вера Путина в то, что Запад находится в упадке и разделен, а значит, уязвим, вполне обоснована.