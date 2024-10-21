Парламент Вьетнама избрал нового президента

Лыонг является членом секретариата Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии. Его выдвинули кандидатом в президенты сегодня, 21 октября. Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал должности.