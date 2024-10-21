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Парламент Вьетнама избрал нового президента

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало генерала Лыонг Кыонга новым президентом. Трансляцию заседания вело на своем сайте Вьетнамское информационное агентство.

Источник: AP 2024

Лыонг является членом секретариата Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии. Его выдвинули кандидатом в президенты сегодня, 21 октября. Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал должности.

В августе Владимир Путин созвонился с президентом Вьетнама, они договорились наращивать сотрудничество. 10 сентября Путин принял в Кремле председателя парламента Вьетнама Чан Тхань Мана.