В Совете Федерации стартовали Дни Свердловской области

— Презентация региона в Совфеде проходит раз в десять лет и направлена на знакомство сенаторов с планами по социально-экономическому развитию области с тем, чтобы заручиться их поддержкой в реализации масштабных и перспективных проектов, — сообщает пресс-служба свердловского Заксобрания.