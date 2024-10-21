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В Совете Федерации стартовали Дни Свердловской области

Представители свердловского Заксобрания представят регион в Совфеде на Днях Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Совете Федерации с 21 по 23 октября пройдут Дни Свердловской области. Представлять регион перед верхней палатой Федерального собрания России будет делегация во главе с председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной.

— Презентация региона в Совфеде проходит раз в десять лет и направлена на знакомство сенаторов с планами по социально-экономическому развитию области с тем, чтобы заручиться их поддержкой в реализации масштабных и перспективных проектов, — сообщает пресс-служба свердловского Заксобрания.

Так, 21 и 22 октября пройдут заседания комитетов Совфеда по науке, образованию, культуре и социальной политике, на которых будут озвучены тематические доклады. На завершающий день мероприятия запланировано пленарное заседание «Час субъекта Российской Федерации» при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Совет Федерации