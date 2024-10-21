В Кремле назвали один из главных пунктов повестки саммита БРИКС в Казани

В их числе будут главы стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций. На встрече особое внимание уделят эскалации на Ближнем Востоке, а также взаимодействию стран БРИКС и Глобального Юга.