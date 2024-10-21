Башкирия лидирует по реализации нацпроектов.

Башкирия признана одним из регионов-лидеров выполнения показателей национальных проектов и федеральных программ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
«По предварительным результатам работы видим положительную динамику. Всего с 2020 года объем работ в строительстве вырос более чем на 30%, в том числе в текущем году уже почти на 3%», — сообщил Марат Хуснуллин.
По информации минстроя Башкирии, план по вводу жилья в республике к аналогичному периоду прошлого года выполнен на 95%: всего за 9 месяцев в регионе введено 2 млн 255 тыс. квадратных метров жилья. Башкирия здесь на 8 месте в стране и на 2 месте в ПФО.
Башкирия активно участвует в федеральной программе «Стимул», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда», сегодня в республике ведется строительство 9 объектов. В этом году в рамках «Стимула» запланирован ввод 1,2 млн кв. метров жилья. Всего с 2019 года в рамках программы введено 2,7 млн кв. метров жилья и 25 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе республики.
Кроме того, Башкирия находится в числе регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и начали реализацию новой программы. В новую республиканскую адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024−2030 годы вошли 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тыс. кв. м в 38 муниципалитетах.
В 2024 году в республике возвели 13 соцобъектов, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Среди них в рамках нацпроектов — гимназии в Стерлитамаке и Уфе, а также Дворец борьбы в Уфе. До конца года в рамках нацпроектов планируется сдать новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек» и поликлинику в Кушнаренково на 320 посещений.