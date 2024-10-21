Башкирия лидирует по реализации нацпроектов.

Башкирия активно участвует в федеральной программе «Стимул», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда», сегодня в республике ведется строительство 9 объектов. В этом году в рамках «Стимула» запланирован ввод 1,2 млн кв. метров жилья. Всего с 2019 года в рамках программы введено 2,7 млн кв. метров жилья и 25 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе республики.