Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным

«В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях», — отметил шейх Мухаммед. Президент ОАЭ также поздравил российского коллегу с прошедшим днем рождения. «Желаю вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия», — продолжил он.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву вечером 20 октября. В воскресенье Путин принял эмиратского коллегу за неформальным ужином в Ново-Огареве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча президентов продлилась почти до полуночи. В понедельник проходит официальная часть переговоров.
Общение президентов в ближайшие дни не ограничится двусторонними переговорами. Во вторник в Казани начинается саммит БРИКС. ОАЭ с 1 января присоединились к объединению. После переговоров в российской столице шейх Мухаммед отправится в Татарстан и примет участие в саммите.