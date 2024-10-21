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Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ценит отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на переговорах в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

«В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях», — отметил шейх Мухаммед. Президент ОАЭ также поздравил российского коллегу с прошедшим днем рождения. «Желаю вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия», — продолжил он.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву вечером 20 октября. В воскресенье Путин принял эмиратского коллегу за неформальным ужином в Ново-Огареве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча президентов продлилась почти до полуночи. В понедельник проходит официальная часть переговоров.

Общение президентов в ближайшие дни не ограничится двусторонними переговорами. Во вторник в Казани начинается саммит БРИКС. ОАЭ с 1 января присоединились к объединению. После переговоров в российской столице шейх Мухаммед отправится в Татарстан и примет участие в саммите.

Путин Владимир