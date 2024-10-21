Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным

«В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях», — отметил шейх Мухаммед. Президент ОАЭ также поздравил российского коллегу с прошедшим днем рождения. «Желаю вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия», — продолжил он.