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Президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом

АЛМАТЫ, 21 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который передал приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Источник: Sputnik.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении.

Он выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.

Токаев обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

Ян Липавский поблагодарил за возможность встречи и передал приглашение Президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, «зеленого» перехода, энергетики.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.