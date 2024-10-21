Жизнь после выборов: Что будет в Молдове после полного провала правящей партии — версии

Третье. ПАС признает выборы недействительными. Санду уже вместо слов благодарности тем, кто за нее голосовал, заявила в ночь на понедельник, 21 октября, что 300 тысяч голосов граждан Молдовы были куплены «преступными группировками». По всей видимости, он имела в виду оппозицию. Потому что по ошибке все подумали, что речь идет как раз наоборот. Доказательств нет. Но ПАС редко предоставляет доказательства, просто закрывает, отменяет, блокирует… Тогда живем дальше с ПАС и с Санду и ждем новых выборов, которые могут быть и через год, а в этом время — усиление репрессий, аресты, блокировка соцсетей.