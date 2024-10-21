Жизнь после выборов: Что будет в Молдове после полного провала правящей партии — версии

Власть потерпела полное фиаско. Против Майи Санду в стране проголосовали почти 70 процентов, с учетом диаспоры — почти 60 процентов.
Референдум — в Молдове проголосовали против изменения Конституции почти 55 процентов. И только при подсчете голосов за границей разница в пользу «да» — меньше одного процента за изменение Конституции по предварительным данным 50,30 процентов.
Это полный провал действующей власти, с учетом множественных нарушений перед выборами и в день голосования и их победных заявлений.
Что дальше? Этот вопрос волнует сегодня всех.
Первое. Будет второй тур. Санду уже не с чем на него идти. Еврореферендум провалился. Поэтому во втором туре она «встретится» с Александром Стояногло. Ренато Усатый «отдаст» свои голоса Майе Санду, как он уже делал, но это ее не спасет.
Второе. Будет второй тур, но Александра Стояногло снимут с выборов. Такое уже было не раз на местных выборах. Тогда во втором туре будут Санду и Усатый, если, конечно, он не снимет свою кандидатуру с выборов, учитывая несправедливость ситуации. Следующей после Усатого идет Ирина Влах, экс-башкан Гагаузии. Если будет Санду и Усатый во втором туре — это полная победа действующего президента.
Третье. ПАС признает выборы недействительными. Санду уже вместо слов благодарности тем, кто за нее голосовал, заявила в ночь на понедельник, 21 октября, что 300 тысяч голосов граждан Молдовы были куплены «преступными группировками». По всей видимости, он имела в виду оппозицию. Потому что по ошибке все подумали, что речь идет как раз наоборот. Доказательств нет. Но ПАС редко предоставляет доказательства, просто закрывает, отменяет, блокирует… Тогда живем дальше с ПАС и с Санду и ждем новых выборов, которые могут быть и через год, а в этом время — усиление репрессий, аресты, блокировка соцсетей.
Четвертое. После такого позора зарубежные партнеры решают и — Санду подает в отставку и снимает свою кандидатуру с выборов.
Пятое. Репрессии усилятся. Это почти наверняка. С кувалдами спецназ будет ломиться уже в тысячи, а не в десятки домов, тюрьмы пополнятся теми, кто не согласен с политикой властей, в стране соцсетями смогут пользоваться только те, кто восхваляет Санду и ПАС.