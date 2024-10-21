Выборы в Молдавии нельзя назвать демократическими, заявил Шор

«Нарушений было беспрецедентное количество и до выборов, и после. Это даже выборами назвать нельзя. В любом правовом государстве то, что произошло, не может быть признано демократическим процессом», — заявил Шор.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).