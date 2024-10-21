Омский губернатор Хоценко и Аким Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину

Отметим, что памятник национальным поэтам и гуманистам установлен в 2006-м в честь Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане. Абай Кунанбаев и Александр Пушкин жили и творили в разные периоды времени, но их объединяет много общего: творчество этих художников слова занимает особое место в истории и культуре двух народов. Так, Абай уважал и любил творчество Пушкина. Он перевел на свой родной язык множество произведений классика русской литературы.