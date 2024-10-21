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Омский губернатор Хоценко и Аким Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину

В понедельник, 21 октября 2024 года, делегация Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко прибыла с ответным рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область по приглашению Акима Гауеза Нурмухамбетова.

Одним из совместных мероприятий руководителя Омской области Виталия Хоценко и Акима Гауеза Нурмухамбетова стало возложение цветов к памятнику Абаю и Пушкину.

Скульптурная композиция в центре Петропавловска Северо-Казахстанской области символизирует вечную дружбу русского и казахского народов.

Отметим, что памятник национальным поэтам и гуманистам установлен в 2006-м в честь Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане. Абай Кунанбаев и Александр Пушкин жили и творили в разные периоды времени, но их объединяет много общего: творчество этих художников слова занимает особое место в истории и культуре двух народов. Так, Абай уважал и любил творчество Пушкина. Он перевел на свой родной язык множество произведений классика русской литературы.

Как заявили в пресс-службе омского облправительства, возложением цветов представители Омской области и Северо-Казахстанской области воздали почести двум великим поэтам, ставшим уникальным явлением национальной и мировой культуры, символами единения и содружества русского и казахского народов.