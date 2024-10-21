Полковник Ходаренок не увидел угрозы НАТО в военной сделке между ФРГ и Британией

Для начала сразу отметим, что проведение совместных военных учений на восточной границе НАТО и России, в том числе в странах Прибалтики, далеко не суть планируемого к подписанию пакта между Великобританией и Германией (а именно на это делается акцент во многих СМИ, когда речь заходит о новом пакте). Подобные мероприятия проводятся в рамках плана оперативной подготовки Объединенных вооруженных сил альянса на очередной год и большой необходимости в дополнительных двусторонних договоренностях нет.