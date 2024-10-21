Полпред УрФО Артем Жога взялся за дороги и транспорт

Как сообщает пресс-служба полпредства, Жога отметил, что из-за перепадов температуры резко выросло число жалоб на обледенение проезжих частей и тротуаров.
«От состояния дорог напрямую зависит здоровье и безопасность людей. Мы должны быть уверены, что коммунальные службы справятся со всеми погодными испытаниями. Зимний период только начинается, еще есть время скорректировать схемы работы на предстоящий сезон с учетом узких мест, которые удалось выявить», — указал подчиненным Артем Жога.
Он добавил, в осенне-зимний период необходимо держать на контроле работу общественного транспорта. Также были рассмотрены вопросы уборки урожая, прохождение отопительного сезона и получение регионами паспортов готовности.