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Полпред УрФО Артем Жога взялся за дороги и транспорт

Необходимо обратить особое внимание на качество содержания дорог в регионах. Такую задачу поставил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

Как сообщает пресс-служба полпредства, Жога отметил, что из-за перепадов температуры резко выросло число жалоб на обледенение проезжих частей и тротуаров.

«От состояния дорог напрямую зависит здоровье и безопасность людей. Мы должны быть уверены, что коммунальные службы справятся со всеми погодными испытаниями. Зимний период только начинается, еще есть время скорректировать схемы работы на предстоящий сезон с учетом узких мест, которые удалось выявить», — указал подчиненным Артем Жога.

Он добавил, в осенне-зимний период необходимо держать на контроле работу общественного транспорта. Также были рассмотрены вопросы уборки урожая, прохождение отопительного сезона и получение регионами паспортов готовности.