Полпред УрФО Артем Жога взялся за дороги и транспорт

«От состояния дорог напрямую зависит здоровье и безопасность людей. Мы должны быть уверены, что коммунальные службы справятся со всеми погодными испытаниями. Зимний период только начинается, еще есть время скорректировать схемы работы на предстоящий сезон с учетом узких мест, которые удалось выявить», — указал подчиненным Артем Жога.