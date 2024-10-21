Виталий Хоценко рассказал о вручении медалей «Отец солдата» в Омске

Об этом рассказал в телеграме губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Наградили мужчин, чьи сыновья с честью встали на защиту Родины, не отстранились от зова Отчизны и приближают нашу Победу. Спасибо за родительский подвиг и мужество истинных сыновей России!», — сказал глава региона.
Как рассказали в облправительстве, «Отец солдата» — общественная награда, учреждённая всероссийским общественным движением «Отцы России». На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына — символ преемственности поколений и верности своему долгу, на оборотной стороне — слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников Отечества. Медалью награждаются мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество и героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.
Отметим, что омичам эта награда общественного признания вручается впервые.