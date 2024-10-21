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Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Молдавия не смогла сдать тест на демократию в ходе проведения президентских выборов и референдума о евроинтеграции.

Источник: © РИА Новости

«Молдова не прошла ни одного теста на демократию в лице этих выборов. Прежде всего, кандидатов сняли под бессмысленными предлогами. Молдавию ставят впереди нас, страну, которая провела такие выборы», — заявил премьер журналистам в понедельник.

Кобахидзе считает несправедливым заявления о том, что Молдавия заслуживает быть членом Евросоюза, а Грузия — нет, особенно на фоне прошедших выборов и референдума.

«Это позор. Как только война на Украине завершится, и пройдут выборы, тогда же будет восстановлена справедливость», — считает премьер.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад — Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.

В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван.

ЕС