Токаев: Казахстан видит в Чехии ключевого партнера в ЕС

Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.