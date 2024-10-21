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Токаев: Казахстан видит в Чехии ключевого партнера в ЕС

Глава государства принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает DKnews.kz.

Источник: Akorda

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

В свою очередь Ян Липавский поблагодарил Главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение Президента Чехии Петра Павела посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, «зеленого» перехода, энергетики.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы Глава государства передал наилучшие пожелания Президенту Чехии Петру Павелу.