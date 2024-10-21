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Путин дал гражданство первому политическому беженцу в РФ из США

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство Джону Роблесу, которого в СМИ называют первым политическим беженцем в Россию из США.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе о приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

СМИ писали, что американец живет в России с 1990-х годов, работал учителем и журналистом-международником. В одном из изданий публиковали интервью Роблеса и прилагали копии документов: удостоверение беженца с серией 01 и почти таким же номером.

Сам Роблес называет себя индейцем. В интервью он рассказывал, что еще во время жизни в США выступал «против американского империализма», проявлял интерес к коммунистическим идеям и к России, в итоге решился на переезд. После начала СВО Роблес стал помогать доставлять гуманитарные грузы на фронт и приграничные территории.

Путин Владимир