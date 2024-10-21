Путин дал гражданство первому политическому беженцу в РФ из США

Сам Роблес называет себя индейцем. В интервью он рассказывал, что еще во время жизни в США выступал «против американского империализма», проявлял интерес к коммунистическим идеям и к России, в итоге решился на переезд. После начала СВО Роблес стал помогать доставлять гуманитарные грузы на фронт и приграничные территории.