Санду вызвала Стояногло на дебаты

«Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов», — сказала Санду на брифинге.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).