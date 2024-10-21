В ЕС заявили о «вмешательстве» в выборы в Молдавии

В Кремле ранее заявили, что Россия категорически отвергает обвинения во вмешательства в выборные процессы в Молдавии. В РФ отметил также, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темпы прироста голосов в пользу президента Майи Санду на выборах в Молдавии труднообъяснимы и вызывают много вопросов. Комментируя слова действующей главы Молдавии Санду о вмешательстве в выборы, Песков заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.