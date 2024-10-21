В ЕС заявили о «вмешательстве» в выборы в Молдавии

В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
«Мы внимательно следили за ходом голосования на молдавских президентских выборах и референдуме. Это важный партнер Евросоюза», — заявил он, утверждая, что выборы якобы «проходили в условиях беспрецедентного давления» и якобы «запугивания со стороны России и ее прокси».
По словам Стано, ЕС ждет окончательных результатов, а также выводов наблюдателей. «После этого последует наша официальная реакция», — сказал он.
В Кремле ранее заявили, что Россия категорически отвергает обвинения во вмешательства в выборные процессы в Молдавии. В РФ отметил также, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темпы прироста голосов в пользу президента Майи Санду на выборах в Молдавии труднообъяснимы и вызывают много вопросов. Комментируя слова действующей главы Молдавии Санду о вмешательстве в выборы, Песков заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
В Молдавии нет независимого органа, где можно было бы опротестовывать президентские выборы, заявил позже в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. По его словам, выборы президента нельзя назвать демократическим процессом из-за массовых нарушений.