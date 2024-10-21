Эксперт заявил о поляризации общества в Молдавии по вопросу вступления в ЕС

При этом он отметил, что речь идет не о процентах голосов. «Речь о том, что сегодня в обществе может вспыхнуть ненависть — между теми, кто покинул страну, и теми, кто остался, между столицей и регионами, между теми, кто голосовал за, против или воздержался. Мы забываем об уважении и праве каждого быть свободным в своем выборе. Политики, не признающие своих ошибок и продолжающие раскалывать общество, ведут нас к катастрофе», — подчеркнул политолог, отметив, что для спасения страны необходимо отказаться от тех, кто сеет ненависть и раздор.