В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
«К сожалению, реализовался наихудший сценарий, о котором я и Intellect Group предупреждали последние 10 месяцев — радикальная поляризация общества. Политики использовали референдум, важный инструмент демократизации, в своих корыстных целях, что привело к опасной ситуации… Мы боимся войны слева или справа, но упускаем из виду главную опасность — некомпетентность лидеров, которые могут довести нас до внутреннего, более острого и опасного конфликта», — написал Лисневский.
При этом он отметил, что речь идет не о процентах голосов. «Речь о том, что сегодня в обществе может вспыхнуть ненависть — между теми, кто покинул страну, и теми, кто остался, между столицей и регионами, между теми, кто голосовал за, против или воздержался. Мы забываем об уважении и праве каждого быть свободным в своем выборе. Политики, не признающие своих ошибок и продолжающие раскалывать общество, ведут нас к катастрофе», — подчеркнул политолог, отметив, что для спасения страны необходимо отказаться от тех, кто сеет ненависть и раздор.
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.