США теряют Африку: Трамп или Харрис не смогут изменить ситуацию

Как пишет Bloomberg, африканцы могут утешать себя тем, что лучше приветствовать «хромую утку» (в американском политическом сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой пост — Прим. ред.) из Вашингтона, чем вообще не принимать у себя утку. Отложив свою первую и единственную поездку в Африку в качестве президента, Джо Байден теперь планирует посетить Анголу в декабре — за месяц до того, как покинет Белый дом.
Это почти полностью отражает энтузиазм Америки в отношении завоевания континента с самым быстрорастущим населением в мире — региона, который все больше отворачивается от Вашингтона и склоняется к Москве и Пекину.
Байден уделял мало внимания Африке. В Анголе он будет говорить о крупном железнодорожном проекте, финансировать который помогают США, так называемом коридоре Лобиту (транспортный коридор от ангольского порта Лобиту вглубь Африканского континента — Прим. ред), который в конечном итоге соединит Атлантический и Индийский океаны. В ООН Байден настаивал на предоставлении Африке двух постоянных мест в Совете безопасности (в дополнение к трем ротируемым местам, которые страны континента уже получили). Но из этого мало что вышло.
Политика пренебрежения к африканскому континенту — постоянная черта американской внешней политики, присущая обеим политическим партиям. «Чрезмерные обещания и незавидные результаты» убедили африканцев в том, что США — «ненадежный, даже лицемерный партнер», говорит Кэмерон Хадсон из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Эта обида — одна из причин, по которой африканские страны открыты для предложений со стороны Москвы и Пекина. Везде, откуда французы, которых часто ненавидят как бывших колонизаторов, и американцы уходят — например, из Буркина-Фасо, Мали, Чада или Нигера, — появляются российские военизированные формирования, продающие свои услуги местным правительствам в обмен на алмазы, золото, литий или другие богатства, говорится в статье. Китайская «колонизация» носит более меркантильный характер, поскольку инфраструктурные проекты часто приводят к долговой кабале. Но она успешна. С 2009 года Китай является крупнейшим торговым партнером Африки, а также крупнейшим инвестором.
Как и Кремль в те времена, Москва и Пекин используют все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая дезинформацию.
Впрочем, США тоже делают немало, чтобы помешать себе. У России и Китая есть четкая цель в Африке: продемонстрировать свою мощь. Америка, напротив, не уверена, быть ли ей идеалистом или реалистом: продвигать ли демократию и процветание, бороться с терроризмом и экстремизмом или открыто конкурировать с Россией и Китаем. Пытаясь делать все это, Вашингтон в итоге делает все плохо.
Когда в июле 2023 года в результате военного переворота был свергнут законный лидер Нигера, администрация Байдена четыре месяца воздерживалась от того, чтобы называть этот переворот «государственным переворотом», надеясь на какие-то договоренности, позволяющие сохранить там свои войска (сейчас их там нет).
Более того, всякий раз, когда США выгоняют из какой-либо страны, это не только открывает «окно возможностей» для России, но и снижает эффективность борьбы с террористами в регионе. А их много: страны Африки к югу от Сахары, и особенно Сахель, заменили Ближний Восток в качестве крупнейшего и самого горячего в мире очага террора. В прошлом году на этот регион пришлась почти половина смертей в результате терроризма в мире. Чем меньше США будут бороться с террористами там, тем больше им придется бояться террористов у себя.
Ресурсы — дипломатические, военные, финансовые — конечно, ограничены, и США уже заняты конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Тем не менее, следующая администрация может добиться большего успеха.
Надо не только просить об одолжениях, но и выстраивать более глубокие отношения с большим количеством стран. США должны заполнить вакансии в своих посольствах в Африке. Также следует продлить срок действия Закона о росте и возможностях в Африке — торгового соглашения, которое было принято в США весной 2000 года и истекает в 2025 году, и предоставить большему числу африканских стран беспошлинный доступ на американский рынок (в настоящее время только 32 из 54 стран имеют такую привилегию).
Но самая большая проблема — отсутствие интереса со стороны Вашингтона. Например, Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН, говорит, что худшая ситуация в мире в плане количества убийств, изнасилований и голода — не на Украине, в Газе или Леванте (общее название территорий стран восточной части Средиземного моря, в более узком смысле — Сирии, Палестины, Израиля и Ливана. —Прим. ред.), а в Судане. Но всякий раз, когда она поднимает эту тему, «это похоже на стрекотание сверчков». В некотором смысле это можно сказать о ситуации на африканском континенте в целом.