США теряют Африку: Трамп или Харрис не смогут изменить ситуацию

Более того, всякий раз, когда США выгоняют из какой-либо страны, это не только открывает «окно возможностей» для России, но и снижает эффективность борьбы с террористами в регионе. А их много: страны Африки к югу от Сахары, и особенно Сахель, заменили Ближний Восток в качестве крупнейшего и самого горячего в мире очага террора. В прошлом году на этот регион пришлась почти половина смертей в результате терроризма в мире. Чем меньше США будут бороться с террористами там, тем больше им придется бояться террористов у себя.