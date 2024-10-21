Небензя: Курская авантюра Киева отдалила перспективы урегулирования конфликта

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», — сказал он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 25 тыс. военнослужащих и 167 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.