Небензя: Курская авантюра Киева отдалила перспективы урегулирования конфликта

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», — сказал он.