В Эстонии обсудят установку буев с лезвиями вдоль водной границы

«Система будет построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах установят даже устройства с режущими лезвиями», — сказал замглавы PPA Вейко Коммусаар (цитата по ERR).