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В Эстонии обсудят установку буев с лезвиями вдоль водной границы

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) сообщил о проверке инфраструктуры на границе страны. По ее итогам на некоторых участках водной границы могут установить новые ограждения, в числе которых буи с лезвиями.

Источник: Reuters

«Система будет построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах установят даже устройства с режущими лезвиями», — сказал замглавы PPA Вейко Коммусаар (цитата по ERR).

Аналогичные заграждения в 2023 году установили на водном участке границы США и Мексики. Вейко Коммусаар добавил, что в качестве альтернативы ведомство рассматривает установку заборов, плавающих на понтонах. Проверка новой инфраструктуры начнется в 2025 году.

Обсуждение усиления границы с Россией в Эстонии началось летом. В июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли на территорию страны по реке Нарва. Через месяц в Эстонию по озеру Лямми на резиновой лодке попытались попасть 13 граждан Индии.