Стояногло предложил организовать дебаты с Санду на нейтральной платформе

«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выбор и выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях, и лучшим способом для этого будут дебаты, но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора, от меня и от вас», — сказал Стояногло на брифинге в Кишиневе.