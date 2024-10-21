Медведев: Трамп на переговорах как шелковый, он не мог угрожать ударом по Москве

Кроме того, американец описал свою встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, с котором тоже «отлично ладил». Трамп вспомнил, как тот гостил в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в апреле 2017-го, а в это время США нанесли удары в Сирии. По распоряжению Трампа американская армия запустила 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в ответ на то, что сирийские власти якобы использовали ее для атаки с применением отравляющих химических веществ. По словам Трампа, он решил рассказать Си Цзиньпину об операции, пока они ели десерт.