Губернатор и глава Перми совершили рабочий выезд в Дзержинский район

— Сегодня обсуждали с мэром проект городского бюджета, в документе заложены средства на капремонт и переустройство экстрим-парка. Например, появится памп-трек, которого у нас раньше не было. Уверен, что обновленная локация еще больше полюбится местным жителям, и здесь будут заниматься спортом ребята со всего города, — рассказал Дмитрий Махонин.