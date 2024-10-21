Губернатор и глава Перми совершили рабочий выезд в Дзержинский район

Глава Перми Эдуард Соснин вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным совершили рабочий выезд в Дзержинский район. Особое внимание было уделено строительству социальных объектов и развитию спортивной инфраструктуры.
Первой точкой выезда стала школа № 44 на улице Маяковского, 33, где ведется капремонт. Сейчас готовность объекта составляет 73%. Завершается установка коммуникаций и освещения, укладка плитки и керамогранита. Работы выполняются по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Всего в этом году капитальный ремонт проводится в пяти школах города.
— Работы в школе № 44 подходят к завершению. Благодаря не только городскому, но и федеральному и краевому финансированию можем проводить капремонты школ более эффективно и быстро. В этой школе работы планируется завершить к концу ноября, — отметил Эдуард Соснин.
Также губернатор и глава города посетили спорткомплекс «TennicPark», расположенный на улице Подлесной. Объект построен в рамках муниципально-частного партнерства. Комплекс включает в себя два закрытых и два открытых теннисных корта, зал для занятий спортом и зал общефизической подготовки. В дальнейшем планируется развивать эту локацию. Инвестор намерен возвести футбольный манеж для круглогодичного занятия спортом.
Следующей точкой выезда стал новый современный детский сад «Лидер» на улице Герцена, 4а в микрорайоне Парковый. Он открылся в сентябре этого года и принимает ребят от 8 месяцев до 3 лет.
Также Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин посетили территорию экстрим-парка на улице Екатерининской и обсудили планы по модернизации спортивного объекта. Начать ремонт здесь планируется в мае 2025 года. Предполагается, что экстрим-парк станет центром активного отдыха для всех возрастов, в том числе молодежи.
Губернатор Прикамья отметил, что экстрим-парк требует к себе особого внимания. Когда-то это был самый большой экстрим-парк в стране, но позже подобные объекты появились и в других регионах.
— Сегодня обсуждали с мэром проект городского бюджета, в документе заложены средства на капремонт и переустройство экстрим-парка. Например, появится памп-трек, которого у нас раньше не было. Уверен, что обновленная локация еще больше полюбится местным жителям, и здесь будут заниматься спортом ребята со всего города, — рассказал Дмитрий Махонин.