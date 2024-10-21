Мухаметшин: Госсовет Татарстана встретил три делегации, прилетевшие в Казань на БРИКС

«Мы уже сегодня встретили три делегации, пообщались и договорились, что они будут обязательно посещать вот эту выставку, которую сделали не просто так, а с учетом того, что она проходит в стенах Государственного Совета парламента. Самое главное — расскажем, как живет Татарстан, какие у него есть успехи, какие задачи он решает, и я думаю, что у них к этому интерес будет».