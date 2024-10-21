«Бесценное богатство»: Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем узбекского языка

Президент страны отметил, что в республике ведется большая работа по развитию государственного языка, повышению его статуса и роли, широкой популяризации в мире.
За последние годы на узбекский язык перевели документы многих ведомств, наименования более 100 тысяч географических объектов, свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации.
Для подробного изучения узбекского языка выпущены энциклопедии, словари и пособия 58 наименований, разработана «умная» программа для обработки текстов и общения на узбекском языке с помощью искусственного интеллекта (ИИ), создан веб-сайт «Толковый словарь узбекского языка».
«Актуальной задачей для нас также остается поднять на новый уровень работу по широкому внедрению узбекского языка в цифровом пространстве, включению его в число языков крупных программных продуктов».
Также с 1 января 2025 года учителя узбекского языка, имеющие национальный сертификат, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50% оклада.
Глава государства также подчеркнул важность сохранения языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в Узбекистане.
«В частности, в школах республики образовательно-воспитательный процесс ведется на 7 языках, действует около 160 национальных культурных центров, средства массовой информации выпускают материалы на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском, туркменском языках».
Напомним, 21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка. В честь праздника в стране проводят ряд культурных, просветительских и развлекательных мероприятий.