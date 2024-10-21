Ожидание Путина и смотрины Татарстана: что надо знать о «нулевом дне» саммита БРИКС

Нет сомнений, что Рустам Минниханов давно стал одной из центральных фигур России по формированию внешней политики страны. Особенно по взаимодействию со странами исламского мира. Очевидно, что по итогам саммита БРИКС влиятельность татарстанского лидера и узнаваемость республики и ее столицы вырастут по всему Глобальному Югу и не только.