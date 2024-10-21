Токаев подписал новый закон

Ожидается, что эта ратификация позволит странам Содружества независимых государств объединить усилия, направленные на совершенствование лабораторной диагностики особо опасных болезней животных и пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммы). На основании этих исследований планируется разрабатывать лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных. Они также будут способствовать повышению знаний и квалификации профильных специалистов.