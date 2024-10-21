Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в образовании

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов провел для президентов презентацию о деятельности филиала гимназии — Русской школы в Абу-Даби, открывшейся в 2021 году. Также министр рассказал о развитии сотрудничества между странами в сфере образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой области.