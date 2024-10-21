Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в образовании

Президент ОАЭ накануне прилетел в РФ с официальным визитом. Лидеры двух стран в понедельник вместе посетили гимназию им. Примакова в Подмосковье. Директор этого образовательного учреждения Майя Майсурадзе рассказала президентам о работе гимназии и планах ее развития.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов провел для президентов презентацию о деятельности филиала гимназии — Русской школы в Абу-Даби, открывшейся в 2021 году. Также министр рассказал о развитии сотрудничества между странами в сфере образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой области.
Президенты РФ и ОАЭ присутствовали при официальном открытии образовательного центра. Он носит имя шейхи Фатимы бинт Мубарак, которую называют матерью ОАЭ. Она является председателем Всеобщего союза женщин, Верховным председателем Фонда развития семьи, президентом Высшего совета по материнству и детству.
Образовательный центр будет разрабатывать программы и курсы для изучения арабского языка молодыми педагогами и школьниками из всех регионов РФ, организовывать международные научно-практические форумы для работников вузов, сотрудников научных центров и учителей, проводить олимпиады и выездные стажировки для преподавателей и учеников.