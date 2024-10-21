Ирина Влах: Для меня и моей команды полученный результат — это победа

Ирина Влах, независимый кандидат на президентских выборах 20 октября, набравшая 5,4% голосов, провела сегодня пресс-брифинг, в ходе которого рассказала об итогах вчерашних выборов и поблагодарила избирателей, заявив, что за нее и ее команду результат на выборах — это победа.
"Для меня и моей команды полученный результат — это победа. В этой избирательной кампании я подвергалась самому большому давлению. Я неоднократно сообщала о случаях запугивания, атаках СМИ и других провокациях против меня. Власть сделала всё, чтобы помешать нам провести нашу избирательную кампанию. Но даже в этих условиях нам удалось донести нашу программу до избирателей и напрямую пообщаться со многими замечательными людьми.
Я благодарю всех граждан, поддержавших мою кандидатуру. Также я благодарю тех, с кем нам удалось пообщаться во время избирательной кампании. Люди были и остаются моим постоянным источником энергии, который даёт мне силы двигаться вперед. Обещаю, что я и дальше буду рядом с гражданами. Вместе мы найдём пути решения проблем, стоящих перед страной, и приложим все усилия для их разрешения", — сказал политик.
Она рассказала о возможных фальсификациях на выборах: «Вместе с коллегами мы анализируем дополнительную информацию о фальсификациях в день выборов. Нам абсолютно ясно, что, помимо давления во время предвыборной кампании, представители власти использовали все имеющиеся рычаги для фальсификации результатов, в том числе, в день голосования. Если бы не давление в ходе кампании, если бы нефальсификации в день выборов, мой результат был бы гораздо выше».
"Впервые за последние 30 лет молдавской политики независимый кандидат получил такой впечатляющий результат. Я добилась этого без поддержки политических партий и без помощи олигархов. У меня не было администритивного ресурса и поддержки зарубежных лидеров. Уважаемые сограждане, ваша поддержка для меня — это огромная ответственность. Поэтому я остаюсь с вами и продолжаю честную борьбу за интересы Молдовы.
Ясно одно — власть уже в агонии. Как бы она не старалась, её время истекло. Наступает время людей, которые действительно заботятся о стране, которые имеют решения проблем граждан и знают, как обеспечить им достойную жизнь. Эти президентские выборы являются началом конца режима Майи Санду. И мы продолжим борьбу за освобождение страны из плена одного из самых ненавистных режимов, когда-либо правивших Молдовой.
В ближайшее время я сделаю ряд важных заявлений относительно наших дальнейших действий по спасению Республики Молдова. В заключение хочу ещё раз приветствовать достижение наших граждан на президентских выборах. Они доказали, что им небезразлична страна, её настоящее и будущее. Это даёт нам повод смотреть вперёд с ещё большим оптимизмом" — подчеркнула Ирина Влах.