Ирина Влах: Для меня и моей команды полученный результат — это победа

Я благодарю всех граждан, поддержавших мою кандидатуру. Также я благодарю тех, с кем нам удалось пообщаться во время избирательной кампании. Люди были и остаются моим постоянным источником энергии, который даёт мне силы двигаться вперед. Обещаю, что я и дальше буду рядом с гражданами. Вместе мы найдём пути решения проблем, стоящих перед страной, и приложим все усилия для их разрешения", — сказал политик.