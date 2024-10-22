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Владимир Путин наградил орденами нижегородских паралимпийцев

В этом году на Паралимпиаде предстали нижегородцы Андрей Вдовин, Даниил Смирнов и Дмитрий Сафронов.

Источник: Нижегородская правда

Владимир Путин наградил государственными орденами нижегородских спортсменов, участвовавших в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Соответствующий указ за подписью президента России опубликовали на портале правовой информации.

В этом году на мировых соревнованиях предстали паралимпийцы из Нижегородской области Андрей Вдовин, Даниил Смирнов и Дмитрий Сафронов, которые привезли в сумме пять медалей с Паралимпиады.

Спортсмен Андрей Вдовин привез с Паралимпийских игр два «золота» в забеге на 200 и на 400 метров и бронзу в 100-метровке и удостоился Ордена почета.

Легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал «серебро» на дистанции 200 метров и «бронзу» на 100 метров. За это его наградили Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Пловец Даниил Смирнов стал четвертым на 100-метровке брассом в классе SB8 на соревнованиях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что центр адаптивных видов спорта «Парус» открылся в Дзержинске. Спорткомплекс презентовали президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи. О нем рассказали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и паралимпийский пловец, многократный призер Паралимпийских игр и рекордсмен мира Дмитрий Кокарев.

Путин Владимир