Китай ясно дал это понять: он может потопить авианосец ВМС США

Вашингтон не смог угнаться за ошеломительными изменениями в вооруженных силах Китая только за последнее десятилетие. Народно-освободительная армия Китая из мощной континентальной силы превратилась в реального противника вооруженных сил Соединенных Штатов, по крайней мере, на территориях, ближайших к Китаю. В сочетании со статусом Китая как второй по величине экономики в мире, а также с дипломатической стратегией по перетягиванию на свою сторону правительств крошечных островов, разбросанных в южной части Тихого океана и по всему «третьему миру», Пекин как никогда способен сдерживать американскую военную мощь в своем ближнем зарубежье.