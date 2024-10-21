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Китай ясно дал это понять: он может потопить авианосец ВМС США

Соединенные Штаты и Китай близки к потенциальному столкновению, поскольку военная стратегия США в значительной степени зависит от авианосцев как центральной силы в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в статье Брэндона Вайхерта для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Вайхерта, Соединенные Штаты и Китай похоже, обречены на войну. Если в ближайшее время не будут приняты серьезные дипломатические меры, конфликт станет fait accompli (свершившимся фактом — Прим. ред.).

Сейчас у США есть три подразделения, которые могут действовать слаженно в случае войны с вооруженными силами Китая: военно-морской флот, Корпус морской пехоты и военно-воздушные силы. Эти три подразделения, вероятно, станут пресловутым острием копья в любом конфликте с Пекином. А передовыми силами Пентагона, которым было бы поручено разбить любые китайские силы, по всей видимости, стали бы авианосцы ВМС США.

Правда, единственная проблема заключается в том, что китайские военные знают о предпочтении Америки — на самом деле, ее одержимости — большими красивыми авианосцами. И Пекин разработал свою стратегию таким образом, чтобы помешать США использовать авианосцы в любом потенциальном конфликте с Китаем.

Для американских военных в Индо-Тихоокеанском регионе авианосец является центром притяжения. Для китайских военных, по крайней мере на данный момент, центром притяжения является их огромный растущий арсенал ракет (и гиперзвукового оружия), который предназначен для захвата американских авианосцев в заложники.

Как ни странно, американские военные ведомства знают об этих планах Пекина более десяти лет. Однако они продолжают настаивать на своей стратегии, основанной на заградсистеме из авианосцев, которую китайцы могут легко преодолеть.

Если в конфликте с Китаем будет потерян хотя бы один американский авианосец, это создаст такую большую брешь в обороноспособности США, что, скорее всего, вынудит Вашингтон отвести другие войска.

Пекин, по мнению автора, без колебаний потопит хотя бы один американский авианосец: китайские лидеры понимают, какой психологический эффект окажет на американцев потеря одного из самых престижных ракетоносцев.

Вашингтон не смог угнаться за ошеломительными изменениями в вооруженных силах Китая только за последнее десятилетие. Народно-освободительная армия Китая из мощной континентальной силы превратилась в реального противника вооруженных сил Соединенных Штатов, по крайней мере, на территориях, ближайших к Китаю. В сочетании со статусом Китая как второй по величине экономики в мире, а также с дипломатической стратегией по перетягиванию на свою сторону правительств крошечных островов, разбросанных в южной части Тихого океана и по всему «третьему миру», Пекин как никогда способен сдерживать американскую военную мощь в своем ближнем зарубежье.

Учитывая приверженность Си Цзиньпина восстановлению контроля над Тайванем, очевидно, что Пекин готов развернуть свою растущую военную мощь против американских авианосцев. Он с радостью превратит то, что некогда было величайшей силой Америки в Индо-Тихоокеанском регионе — ее авианосцы — в самую большую уязвимость.

Существенное ракетное превосходство Китая в регионе делает проблематичными крупномасштабные действия надводного флота США.

Вместо этого США, по мнению Вайхерта, следует обратить внимание на свой подводный флот и заняться его расширением. А средства, направленные на авианосцы, могут быть потрачены на системы, предназначенные для преодоления ракетной угрозы со стороны Китая. Пентагону также следует оперативно разработать космические контрмеры в ответ на растущую угрозу применения Китаем гиперзвукового оружия.

Кроме того, США должны переориентировать вооруженные силы Тайваня с попыток стать клоном вооруженных сил США. Вместо этого тайваньские военные должны готовиться к длительному сопротивлению китайским вооруженным силам, которые, вероятно, быстро завоюют Тайвань.

У США заканчивается время для кардинальных изменений в своей оборонительной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. А то получится так, как однажды сказал экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд: «Мы в курсе, но мы этого не заметили».