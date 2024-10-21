Китай ясно дал это понять: он может потопить авианосец ВМС США

По мнению Вайхерта, Соединенные Штаты и Китай похоже, обречены на войну. Если в ближайшее время не будут приняты серьезные дипломатические меры, конфликт станет fait accompli (свершившимся фактом — Прим. ред.).
Сейчас у США есть три подразделения, которые могут действовать слаженно в случае войны с вооруженными силами Китая: военно-морской флот, Корпус морской пехоты и военно-воздушные силы. Эти три подразделения, вероятно, станут пресловутым острием копья в любом конфликте с Пекином. А передовыми силами Пентагона, которым было бы поручено разбить любые китайские силы, по всей видимости, стали бы авианосцы ВМС США.
Для американских военных в Индо-Тихоокеанском регионе авианосец является центром притяжения. Для китайских военных, по крайней мере на данный момент, центром притяжения является их огромный растущий арсенал ракет (и гиперзвукового оружия), который предназначен для захвата американских авианосцев в заложники.
Как ни странно, американские военные ведомства знают об этих планах Пекина более десяти лет. Однако они продолжают настаивать на своей стратегии, основанной на заградсистеме из авианосцев, которую китайцы могут легко преодолеть.
Пекин, по мнению автора, без колебаний потопит хотя бы один американский авианосец: китайские лидеры понимают, какой психологический эффект окажет на американцев потеря одного из самых престижных ракетоносцев.
Вашингтон не смог угнаться за ошеломительными изменениями в вооруженных силах Китая только за последнее десятилетие. Народно-освободительная армия Китая из мощной континентальной силы превратилась в реального противника вооруженных сил Соединенных Штатов, по крайней мере, на территориях, ближайших к Китаю. В сочетании со статусом Китая как второй по величине экономики в мире, а также с дипломатической стратегией по перетягиванию на свою сторону правительств крошечных островов, разбросанных в южной части Тихого океана и по всему «третьему миру», Пекин как никогда способен сдерживать американскую военную мощь в своем ближнем зарубежье.
Учитывая приверженность Си Цзиньпина восстановлению контроля над Тайванем, очевидно, что Пекин готов развернуть свою растущую военную мощь против американских авианосцев. Он с радостью превратит то, что некогда было величайшей силой Америки в Индо-Тихоокеанском регионе — ее авианосцы — в самую большую уязвимость.
Вместо этого США, по мнению Вайхерта, следует обратить внимание на свой подводный флот и заняться его расширением. А средства, направленные на авианосцы, могут быть потрачены на системы, предназначенные для преодоления ракетной угрозы со стороны Китая. Пентагону также следует оперативно разработать космические контрмеры в ответ на растущую угрозу применения Китаем гиперзвукового оружия.
У США заканчивается время для кардинальных изменений в своей оборонительной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. А то получится так, как однажды сказал экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд: «Мы в курсе, но мы этого не заметили».