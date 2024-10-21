Зеленский поговорил с руководством ВСУ о «создании буферной зоны» в России

«Мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский в видеообращении признал действия российских войск по вытеснению ВСУ из Курской области. По его словам, украинские военные держатся на «определённых рубежах». Министерство обороны России незадолго до этого сообщило об освобождении Новой Сорочины и Покровского в российском регионе.
Как сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ на Курском направлении находятся в замешательстве, в рядах противника наблюдается паника.