Зеленский поговорил с руководством ВСУ о «создании буферной зоны» в России

Ранее Зеленский в видеообращении признал действия российских войск по вытеснению ВСУ из Курской области. По его словам, украинские военные держатся на «определённых рубежах». Министерство обороны России незадолго до этого сообщило об освобождении Новой Сорочины и Покровского в российском регионе.