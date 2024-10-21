Напомню, накануне стало известно, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он получил травму, врачи рекомендовали воздержаться от длительных перелетов. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.
Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра прибыл в Казань
В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.