Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра прибыл в Казань

Напомню, накануне стало известно, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он получил травму, врачи рекомендовали воздержаться от длительных перелетов. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.