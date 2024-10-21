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Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра прибыл в Казань

В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Напомню, накануне стало известно, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он получил травму, врачи рекомендовали воздержаться от длительных перелетов. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.