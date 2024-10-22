Asia Times: почему Китай предпочтет блокаду, а не вторжение на Тайвань

Предыдущие крупные учения — Joint Sword 2024A — прошли в мае, и Пекин тогда указал, что уже существует план проведения еще одного учения до конца этого года. То есть крупные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) больше не являются реакцией на новые шаги Тайваня или США по обеспечению независимости Тайваня де-юре. Скорее, они проводятся в соответствии с графиком, установленным Пекином.