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Asia Times: почему Китай предпочтет блокаду, а не вторжение на Тайвань

Блокада позволяет избежать риска вторжения с взаимными потерями, сохраняя при этом неопределенность в отношении правил ведения боевых действий на месяцы или годы, пишет Денни Рой в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно изданию, проведенные Китаем 14 октября военные учения Joint Sword 2024 В, четвертые крупные учения вблизи Тайваня за последние два года, подтвердили обещание Пекина применить силу в случае необходимости. Китайские официальные лица и СМИ заявили, что учения были реакцией на провокационную речь президента Тайваня Лай Циндэ по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Предыдущие крупные учения — Joint Sword 2024A — прошли в мае, и Пекин тогда указал, что уже существует план проведения еще одного учения до конца этого года. То есть крупные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) больше не являются реакцией на новые шаги Тайваня или США по обеспечению независимости Тайваня де-юре. Скорее, они проводятся в соответствии с графиком, установленным Пекином.

Как предполагается в статье, учения Joint Sword 2024B, возможно, стали репетицией блокады Тайваня.

Особенно заметным в них было участие береговой охраны Китая. В сценарии блокады эти войска были бы крупным игроком, не менее важным, чем военно-морской флот НОАК.

Во время учений корабли китайской береговой охраны заняли позиции по всем сторонам главного острова, а также проплыли вблизи двух небольших островов, удерживаемых Тайванем недалеко от побережья материкового Китая. Как сообщила Global Times, «это указывает на то, что силы береговой охраны Китая начнут активизироваться и нарастят частоту своих действий вокруг Тайваня».

Чтобы донести это до всех, Пекин направил для участия в учениях CCG 2901 — крупнейшее судно береговой охраны в мире, тяжелее и длиннее американского эсминца класса «Арли Берк».

Тем самым Пекин хотел напомнить Тайваню, что в ситуации, когда суда сталкиваются и блокируют друг друга — что стало обычным явлением в Южно-Китайском море, — крупные китайские суда будут иметь преимущество.

Один из китайских военных представителей заявил, что целью учений Joint Sword 2024B было «создание ситуации, при которой остров будет зажат с обеих сторон». Другой источник сказал, что сценарий учений включал в себя прекращение импорта Тайваня и установку линии пикетов для предотвращения «иностранной» — читай, американской — интервенции с востока.

То, что НОАК использовала сценарий блокады, имеет большое значение. Это другой способ использования вооруженных сил для принуждения к объединению, нежели попытка физического захвата Тайваня после высадки войск.

Аналитики давно расходятся во мнениях насчет того, будет ли Китай применять блокаду или прибегнет к прямому вторжению. Многие утверждают, что именно вторжение является предпочтительной стратегией Пекина.

Военный эксперт Брэндон Вайхерт написал в июне 2024 года, что «большинство западных наблюдателей предполагают, что Китай попытается нанести внезапный удар по Тайваню… потому что это застало бы мир врасплох» и позволило бы Пекину напрямую достичь своей цели — «обезглавить руководство Тайваня».

Однако другие эксперты убеждены, что, с точки зрения Китая, блокада предпочтительнее вторжения. Вторжение стало бы авантюрой в духе «пан или пропал», которая либо увенчалась бы успехом, либо потерпела неудачу в достижении своей непосредственной цели — обеспечении контроля над правительством, инфраструктурой и ключевыми отраслями промышленности Тайваня со стороны военного командования КНР.

К тому же блокада является гибкой стратегией. Она может варьироваться от обстрела судов, пытающихся войти в заранее объявленные запретные зоны, до требования проведения инспекций определенных типов судов и периодических запусков ракет в акваторию вблизи основных портов Тайваня.

Китай может ввести жесткую или непрямую блокаду, усилить ее или прекратить в любое время — в зависимости от того, как Тайбэй и другие правительства отреагируют на это.

Благодаря блокаде Тайвань подчинился бы воле Пекина без массовых смертей и разрушений, которые неизбежно стали бы результатом высадки морского десанта, сопровождающейся массированными бомбардировками.

Вторжение, вероятно, немедленно ввело бы Китай в бой с мощными вооруженными силами США. Блокада, напротив, противопоставила бы китайскую силу и тактику «серой зоны» американской слабости, нетерпеливости.

Если бы американские корабли прибыли, чтобы помочь Тайваню справиться с блокадой, китайские корабли могли бы держать их в подвешенном состоянии в течение нескольких месяцев или даже лет, пока американцы не решились бы уйти.

С точки зрения Пекина, Тайвань выглядит уязвимым в случае блокады. Экономика острова сильно зависит от международной торговли. Островное государство импортирует 98% энергоносителей и политически разобщено. Гоминьдан, китайская националистическая партия Тайваня, которая занимает большинство мест в законодательном органе, признает, что Тайвань является частью Китая, и выступает за улучшение отношений с Пекином.

Кроме того, правительство КНР могло бы усилить последствия блокады путем проведения других операций, не связанных с кинетической войной, таких как дезинформация, кибератаки на инфраструктуру и активизация скрытых агентов на Тайване.

По мнению Роя, блокада — это ужасная перспектива, она принесла бы страдания Тайваню и могла бы привести к войне между США и Китаем. Однако масштабы насилия и хаоса, вызванные попыткой вторжения, были бы намного больше.