Asia Times: почему Китай предпочтет блокаду, а не вторжение на Тайвань

Согласно изданию, проведенные Китаем 14 октября военные учения Joint Sword 2024 В, четвертые крупные учения вблизи Тайваня за последние два года, подтвердили обещание Пекина применить силу в случае необходимости. Китайские официальные лица и СМИ заявили, что учения были реакцией на провокационную речь президента Тайваня Лай Циндэ по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.
Предыдущие крупные учения — Joint Sword 2024A — прошли в мае, и Пекин тогда указал, что уже существует план проведения еще одного учения до конца этого года. То есть крупные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) больше не являются реакцией на новые шаги Тайваня или США по обеспечению независимости Тайваня де-юре. Скорее, они проводятся в соответствии с графиком, установленным Пекином.
Как предполагается в статье, учения Joint Sword 2024B, возможно, стали репетицией блокады Тайваня.
Во время учений корабли китайской береговой охраны заняли позиции по всем сторонам главного острова, а также проплыли вблизи двух небольших островов, удерживаемых Тайванем недалеко от побережья материкового Китая. Как сообщила Global Times, «это указывает на то, что силы береговой охраны Китая начнут активизироваться и нарастят частоту своих действий вокруг Тайваня».
Чтобы донести это до всех, Пекин направил для участия в учениях CCG 2901 — крупнейшее судно береговой охраны в мире, тяжелее и длиннее американского эсминца класса «Арли Берк».
Один из китайских военных представителей заявил, что целью учений Joint Sword 2024B было «создание ситуации, при которой остров будет зажат с обеих сторон». Другой источник сказал, что сценарий учений включал в себя прекращение импорта Тайваня и установку линии пикетов для предотвращения «иностранной» — читай, американской — интервенции с востока.
Аналитики давно расходятся во мнениях насчет того, будет ли Китай применять блокаду или прибегнет к прямому вторжению. Многие утверждают, что именно вторжение является предпочтительной стратегией Пекина.
Военный эксперт Брэндон Вайхерт написал в июне 2024 года, что «большинство западных наблюдателей предполагают, что Китай попытается нанести внезапный удар по Тайваню… потому что это застало бы мир врасплох» и позволило бы Пекину напрямую достичь своей цели — «обезглавить руководство Тайваня».
Однако другие эксперты убеждены, что, с точки зрения Китая, блокада предпочтительнее вторжения. Вторжение стало бы авантюрой в духе «пан или пропал», которая либо увенчалась бы успехом, либо потерпела неудачу в достижении своей непосредственной цели — обеспечении контроля над правительством, инфраструктурой и ключевыми отраслями промышленности Тайваня со стороны военного командования КНР.
К тому же блокада является гибкой стратегией. Она может варьироваться от обстрела судов, пытающихся войти в заранее объявленные запретные зоны, до требования проведения инспекций определенных типов судов и периодических запусков ракет в акваторию вблизи основных портов Тайваня.
Китай может ввести жесткую или непрямую блокаду, усилить ее или прекратить в любое время — в зависимости от того, как Тайбэй и другие правительства отреагируют на это.
Вторжение, вероятно, немедленно ввело бы Китай в бой с мощными вооруженными силами США. Блокада, напротив, противопоставила бы китайскую силу и тактику «серой зоны» американской слабости, нетерпеливости.
Если бы американские корабли прибыли, чтобы помочь Тайваню справиться с блокадой, китайские корабли могли бы держать их в подвешенном состоянии в течение нескольких месяцев или даже лет, пока американцы не решились бы уйти.
С точки зрения Пекина, Тайвань выглядит уязвимым в случае блокады. Экономика острова сильно зависит от международной торговли. Островное государство импортирует 98% энергоносителей и политически разобщено. Гоминьдан, китайская националистическая партия Тайваня, которая занимает большинство мест в законодательном органе, признает, что Тайвань является частью Китая, и выступает за улучшение отношений с Пекином.
Кроме того, правительство КНР могло бы усилить последствия блокады путем проведения других операций, не связанных с кинетической войной, таких как дезинформация, кибератаки на инфраструктуру и активизация скрытых агентов на Тайване.
По мнению Роя, блокада — это ужасная перспектива, она принесла бы страдания Тайваню и могла бы привести к войне между США и Китаем. Однако масштабы насилия и хаоса, вызванные попыткой вторжения, были бы намного больше.