Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществом

Оппонент Санду во втором туре — кандидат в президенты от Партии социалистов Республики Молдова, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло — назвал прошедшие выборы и референдум позорным провалом Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (PAS). «Власть заблаговременно готовилась к триумфу. Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге — позорнейший провал», — сказал он.