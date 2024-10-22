Председайте до упора

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на эту должность Валерия Голубцова, который сейчас является заместителем председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. По данным собеседников, соответствующее решение квалификационная комиссия приняла этой осенью, теперь кандидатура господина Голубцова после представления председателя Верховного суда будет рассмотрена на кадровой комиссии Администрации президента, после чего глава государства может подписать указ о назначении его на новую должность.
Валерий Голубцов сменит на посту председателя Татьяну Мещерякову, которая возглавляет Арбитражный суд Пермского края с 30 декабря 2018 года. Указом президента она была назначена на эту должность на шестилетний срок. По данным «Ъ-Прикамье», госпоже Мещеряковой неофициально предлагали продолжить работу, но она решила уйти в почетную отставку и отдохнуть. В Арбитражном суде Пермского края отметили, что никаких кадровых документов относительно назначения председателя уполномоченными на это лицами не подписано.
Госпожу Мещерякову собеседники «Ъ-Прикамье» называли членом управленческой команды Виталия Фофанова, который возглавлял Арбитражный суд Пермского края в течение двенадцати лет. Пермский арбитраж традиционно занимает высокие места во всероссийском рейтинге, созданном на основе оценок юристов. По итогам прошлого года суд оказался на девятом месте. Как следует из рейтинга, апелляционная инстанция отменяет лишь 0,14% от общего количества решений.
Валерий Голубцов тоже выпускник юрфака Пермского классического университета. Судьей, как и госпожа Мещерякова, начал трудиться в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В 2022-м был назначен заместителем председателя. Юридическую работу успешно совмещает с научной и преподавательской деятельностью. В 1999-м, через два года после окончания университета, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сочетание публичных и частных начал в гражданско-правовом регулировании отношений государственной собственности». В 2008 году защитил докторскую диссертацию в Московской государственной юридической академии. В 2012—2021 годах был завкафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ. Сейчас является профессором кафедры гражданского права этого университета.
Один из известных пермских юристов назвал Валерия Голубцова не только профессионалом, но и дипломатом, «который всегда умеет донести свою точку зрения, причем не с позиции силы, или, наоборот, стремления угодить, а с позиции здравого смысла». «Поэтому у него сложились хорошие отношения и с представителями судейского сообщества, и с руководством других органов власти», — отмечает собеседник. По его мнению, указ о назначении господина Голубцова на должность может быть подписан в конце года.