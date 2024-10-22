Председайте до упора

Один из известных пермских юристов назвал Валерия Голубцова не только профессионалом, но и дипломатом, «который всегда умеет донести свою точку зрения, причем не с позиции силы, или, наоборот, стремления угодить, а с позиции здравого смысла». «Поэтому у него сложились хорошие отношения и с представителями судейского сообщества, и с руководством других органов власти», — отмечает собеседник. По его мнению, указ о назначении господина Голубцова на должность может быть подписан в конце года.