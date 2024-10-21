Санду заявила, что большинство молдаван поддержали курс на вступление в Евросоюз

Евросоюз заподозрил Россию во «вмешательстве» в президентские выборы в Молдавии. Первый тур предварительно завершился победой Майи Санду, но ей не удалось набрать достаточно голосов для переизбрания за один этап. А референдум о вступлении в ЕС с минимальным отрывом прошел в пользу сторонников евроинтеграции. Однако власти республики посчитали, что этого достаточно для внесения изменений в конституцию страны. Что думают о молдавских выборах в России — в материале «Газеты.Ru».