Зеленский и Остин обсудили удары дальнобойным оружием вглубь России

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. О применении западного оружия в курском приграничье говорил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.