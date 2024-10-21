Зеленский и Остин обсудили удары дальнобойным оружием вглубь России

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — написал Зеленский.
О визите Остина в Киев 21 октября сообщила пресс-служба Минобороны США. На встрече с Зеленским глава Пентагона подтвердил выделение пакета военной помощи на $400 млн. По словам украинского лидера, он содержит боеприпасы, военную технику и вооружение.
Ранее, 16 октября, Байден в телефонном разговоре с Зеленским объявил о пакете военной помощи Киеву на $425 млн, который включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса “воздух — земля”, бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».
Власти США неоднократно заявляли, что не давали Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по России. Президент Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российским регионам «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. О применении западного оружия в курском приграничье говорил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.