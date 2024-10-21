Власти Турции пообещали преследовать сторонников Гюлена и после его смерти

Отношения Гюлена с Анкарой обострились на фоне переворота 1980-го в Турции. К власти пришли военные, которые увидели в популярном проповеднике конкурента. Какое-то время Гюлен скрывался, затем сдался, был признан невиновным и освобожден. Вновь «Хизмет» оказался под ударом при турецком лидере Реджеп Тайип Эрдогане. Изначально «Хизмет» поддерживал его, но позже они не поделили влияние, в 2013-ом Эрдоган назвал движение «государством в государстве», пообещал закрыть все их школы, в 2016-ом организацию объявили террористической. Позже Анкара обвинила FETO в неудачной попытке госпереворота против Эрдогана и в организации турецких терактов. Сам Гюлен и его последователи это отрицали.