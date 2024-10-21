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Белый дом заявил, что США не воспринимают БРИКС как угрозу

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают БРИКС как угрозу для себя. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2024

«Мы не рассматриваем объединение БРИКС как некую угрозу, эти страны могут сами принимать решения о том, с кем они хотят сотрудничать, и особенно, как они хотят быть экономически связаны друг с другом», — сказал он. Кирби добавил, что страны могут принимать суверенные решения о том, с какими государствами и в каком формате им объединяться.

16-ый саммит глав государств — участников БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.

БРИКС
дипломатия