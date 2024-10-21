Белый дом заявил, что США не воспринимают БРИКС как угрозу

«Мы не рассматриваем объединение БРИКС как некую угрозу, эти страны могут сами принимать решения о том, с кем они хотят сотрудничать, и особенно, как они хотят быть экономически связаны друг с другом», — сказал он. Кирби добавил, что страны могут принимать суверенные решения о том, с какими государствами и в каком формате им объединяться.